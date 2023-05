Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: View From The Top: CEO Andreas Klauser von PALFINGEREin neuer View From The Top steht für euch bereit! Dieses Mal nimmt CEO Andreas Klauser der PALFINGER bei Thomas & Max Platz. Ein Mann, dessen Karriere ihn bereits quer über den Globus geführt hat - und nun ihren vorläufigen Höhepunkt bei einem österreichischen Champion gefunden hat. Reinhören zahlt sich aus!00:45 - Wer ist Andreas Klauser?02:30 - Was macht Palfinger?09:30 - Die Eigentümerstruktur14:00 - Deep Dive: Der Kran25:00 - Die Karriere des Andreas Klauser55:00 - Der CEO persönlichSunrise Capital - Investieren für Sparer:innen (01:02:37), 03.05. Wiener Börse Plausch S4/54: Sorry an ...

