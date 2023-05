(shareribs.com) London 04.05.2023 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag leicht nach oben. Damit setzt nach den starken Verlusten der Vortage eine Stabilisierung ein. Die EIA hat ihren wöchentlichen Bericht veröffentlicht. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 1,3 Millionen Barrel auf 459,6 Millionen Barrel gesunken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...