...zumindest, wenn es um Kleidung geht. Denn trotz Preissteigerungen kann das Unternehmen mit seiner Mode seine Kunden begeistern. Im ersten Quartal schnellte der Umsatz um ein Viertel auf 968 Mio. Euro in die Höhe, das Ebit verbesserte sich sogar um 63 % auf 65 Mio. Euro. Und weil es so gut läuft, hob man jetzt die Ziele für 2023 an und peilt nun ein Umsatzplus von rund 10 % auf 4 Mrd. Euro an. Der operative Gewinn (Ebit) soll um 10 bis 20 % auf 370 bis 400 Mio. Euro zulegen. Man sieht: 2023 soll ein weiteres Rekordjahr für das Unternemen werden. Daran können Aktionäre mit dem Kauf des Papiers partizipieren.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info