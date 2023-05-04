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PR Newswire
04.05.2023 | 09:36
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, May 3

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF 5.088300 USDIE00BJXRZJ4003 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF2.856300 USDIE00BJXRZ273
03 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.276700 USDIE00BLRPQH31
03 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.831800 USDIE00BLRPQJ54

03 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF4.535200 USDIE00BLRPRR04

03 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.157700 USDIE00BLRPRQ96

03 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF3.928500 USDIE000HJV1VH3

03 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.864200 USDIE000QRNAC66

03 May 2023
© 2023 PR Newswire
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