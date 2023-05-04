Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, May 3
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
|5.088300 USD
|IE00BJXRZJ40
|03 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
|2.856300 USD
|IE00BJXRZ273
|03 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|4.276700 USD
|IE00BLRPQH31
|03 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
|1.831800 USD
|IE00BLRPQJ54
|03 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
|4.535200 USD
|IE00BLRPRR04
|03 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF
|3.157700 USD
|IE00BLRPRQ96
|03 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EM INT & ECOM ETF
|3.928500 USD
|IE000HJV1VH3
|03 May 2023
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE PET CARE UCITS ETF
|3.864200 USD
|IE000QRNAC66
|03 May 2023