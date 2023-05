Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat die Markterwartungen mit einer Zinsanhebung um 25 Basispunkte nicht enttäuscht, so die Analysten der Helaba.Des Weiteren hätten die Notenbanker in dem Statement zur Zinsentscheidung denjenigen Passus geändert, der auf weitere geldpolitische Straffungen hingewiesen habe, ohne aber die Wichtigkeit der Inflationsrisiken in Frage zu stellen. Die Zinssenkungserwartungen mit Blick auf das Jahresende seien weiterhin präsent, seien im Verlauf sogar leicht verstärkt worden. Die Reaktionen an den Finanzmärkten hätten sich per saldo aber in Grenzen gehalten. ...

