Hannover (www.anleihencheck.de) - Es geht Schlag auf Schlag! Der gestrigen Zinsentscheidung des FOMC folgt heute jene der EZB, berichten die Analysten der NORD/LB.Dabei sei mit einer Zinsanhebung um moderate +25 Bp zu rechnen. Die bereits erkennbaren konjunkturellen Schrammen in der Eurozone dürften die NotenbankerInnen davor abhalten, einen deutlicheren Zinsschritt zu vollziehen. Die immer noch zu hohen Inflationsraten würden nämlich durchaus eine solche Maßnahme nahelegen. Doch seit spätestens März und den internationalen Bankenturbulenzen sei heute und absehbar sicherlich eine größere Vorsicht angesagt. Da die EZB - im Gegensatz zur Federal Reserve - noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht habe, werde das Augenmerk auf die EZB-Pressekonferenz mit Lagarde und den Aussichten für die kommenden beiden Notenbanksitzungen liegen. Zwei weitere Hikes um +25 Bp erscheinen derzeit am wahrscheinlichsten, so die Analysten der NORD/LB. ...

