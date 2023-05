London (www.anleihencheck.de) - Die Zinserhöhung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) um 25 Basispunkte entsprach weitgehend den Markterwartungen, so Greg Wilensky, Head of US Fixed Income, Janus Henderson Investors.Bemerkenswert sei, dass die FED ihre Formulierung über mögliche künftige Zinserhöhungen abgeschwächt habe: Sie habe eine Zeile aus ihrer früheren Erklärung weggelassen, in der es geheißen habe, dass der Ausschuss "davon ausgeht, dass eine zusätzliche geldpolitische Straffung angemessen sein könnte". Während einige Marktteilnehmer diese weichere Formulierung als Signal für eine mögliche Pause der FED begrüßt hätten, dürften andere Marktteilnehmer eine etwas dovishere Formulierung erwartet haben. Sie dürften enttäuscht gewesen sein, dass die FED-Vorsitzende die Tür für mögliche künftige Zinserhöhungen nicht endgültig geschlossen habe. Nichtsdestotrotz halten die Experten von Janus Henderson Investors eine Pause der FED nach dieser Sitzung für das wahrscheinlichste Ergebnis. ...

