So stark wird der Markt von Groß-Unternehmen dominiert von Sven Weisenhaus Im Vorfeld der gestrigen Zinsentscheidung der US-Notenbank konnten sich die Aktienkurse in einem relativ ruhigen Handel von ihren vorgestrigen Kursverlusten etwas erholen. Derweil herrscht am Ölmarkt Ausverkaufsstimmung. Nachdem der Ölpreis der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) vorgestern bereits um mehr als 5,5 % eingebrochen war, setzte sich die Talfahrt gestern mit einem weiteren Minus von fast 5 % ...

