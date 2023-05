Im März, so die Bundesstatistiker heute morgen, wurden Güter und Waren für 129,7 Mrd. € ausgeführt. Das entsprach einem Minus gegenüber dem Februar von 5,2 %, aber einem Plus von 5 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Importiert wurde im Wert von 113 Mrd. €. Das waren 6,4 % weniger als im Vormonat und 5,5 % weniger als im März 2022. Unterm Strich blieb ein Positiv-Saldo von 16,7 Mrd. €, nach 16,1 Mrd. € im Februar 2023. Für 69,3 Mrd. € wurden Produkte an EU-Partner geliefert, für 60,4 Mrd. € in Drittstaaten. (Alle Daten verstehen sich kalender- und saisonbereinigt.)



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



