Das ging fix: Vor einer Woche haben wir in diesem Artikel auf eine große Trading-Chance mit der Aktie von Mainz Biomed (WKN: A3C6XX) hingewiesen - allein am Mittwoch hat das Papier um +45% zugelegt und ist bei 5,92 US$ aus dem nachbörslichen Handel gegangen. SD-Leser, die unserem Tipp gefolgt sind und den Titel am Tief bei 3,18 US$ gesammelt haben, konnten also in Windeseile bis zu +86% Rendite einfahren! Doch was steckt hinter der Kursexplosion ...

