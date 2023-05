Fed-Chef Powell lässt sich in Sachen Zinsen alle Türen offen, nur die in Richtung Senkungen bereits in der zweiten Jahreshälfte dürfte sich nach der gestrigen Pressekonferenz weiter geschlossen haben. Zwar ist jetzt eine Pause wahrscheinlich, aber ein Ende des Zinserhöhungszyklus wollte Powell gestern noch nicht verkünden. Dies in Kombination mit einem Leitzinssatz über fünf Prozent ...

