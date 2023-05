Stuttgart, Deutschland (ots) -Es gibt viele besondere Autorennen auf der Welt: die ältesten, die längsten, die berühmtesten, die gefährlichsten. Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans ist eines der wenigen, das in all den genannten Belangen punkteberechtigt ist: weltberühmt durch den Hollywoodfilm mit Steve McQueen, berüchtigt durch das Unglück von 1955, besonders lang sowieso und nun auch noch ein ganzes Jahrhundert alt. Dieses Jubiläum ist der Anlass für drei Magazine aus dem Medienhaus Motor Presse Stuttgart, gemeinsam ein aufwendig gestaltetes Sonderheft herauszugeben. Ab morgen (5. Mai 2023) ist die Gemeinschaftsproduktion "100 Jahre Le Mans" von auto motor und sport, MOTORSPORT aktuell sowie sport auto im Handel erhältlich und kann außerdem unter shop.motorpresse.de bestellt werden (auch als E-Paper)."Das wirklich Einzigartige an Le Mans ist die besondere Liebe der Fans zu diesem Rennen, sie verleiht ihm seine eigentliche Bedeutung", sagt Marcus Schurig, Chefredakteur der Motorsport-Magazine, unter dessen Leitung das Sonderheft entstanden ist. Über fast zwei Wochen strömen Menschen aus allen Himmelsrichtungen herbei, viele kommen jedes Jahr, und es gibt eine ganz eigene Fankultur rund um das eigentliche Event. "Es heißt immer: Le Mans ist ein großes Volksfest, in dessen Verlauf ein Autorennen ausbricht - und das trifft es genau."Auf 132 Seiten beschreiben die erfahrensten Motorsport-Redakteure der drei Magazine die facettenreiche Historie von "24h du Mans", beleuchten die Entwicklung neuer Technologien, erzählen die Geschichten der Legenden und Außenseiter und werfen Blicke auf aktuelle technische Entwicklungen und Innovationen sowie die Zukunft des Renn-Klassikers. Komplettiert wird das Jubiläumsheft durch kenntnisreiche Hintergrundberichte zur Strecke und dem Reglement sowie über Teams und Hersteller.Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Kontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133390/5500774