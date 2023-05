Morphosys hat am Mittwochabend seine Q1-Zahlen veröffentlicht und damit so überzeugt, dass die Aktie nach Handelsbeginn rund sechs Prozent im Plus steht. Bereits am Dienstag hatte die Aktie des Biotech-Unternehmens mit 19,98 Euro ein Jahreshoch erreicht. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung werden jedoch Studiendaten zu einem neuen Hoffnungsträger sein.Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um gut die Hälfte auf 62,3 Millionen Euro gestiegen und hat damit die Analystenschätzungen von 46,3 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...