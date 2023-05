Boston (www.fondscheck.de) - Der April 2023 war ein außergewöhnlich guter Monat für ETFs mit einem Domizil in Europa (UCITS), so Sophia Wurm, Vice President SPDR ETFs bei State Street Global Advisors.Beide großen Assetklassen Aktien und Anleihen hätten im letzten Monate deutliche Zuflüsse in Höhe von 8,2 Milliarden US-Dollar (Aktien) bzw. 7,8 Milliarden US-Dollar (Anleihen) verzeichnet. ...

