DJ PTA-News: Cogia AG: Cogia setzt als erster Secure Messenger-Anbieter Generative AI ein

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt am Main (pta/04.05.2023/10:29) - Die Cogia GmbH, ein Frankfurter Technologieunternehmen, das datenschutzkonforme Lösungen im Bereich Sichere Kommunikation anbietet, ist der erste Secure Messenger-Anbieter weltweit, der Generative AI in seinen sicheren Messenger integriert. Ab Ende des Monats wird die Generative AI On-Premise und auf der Private Cloud verfügbar sein. Cogia möchte damit Unternehmen und Regierungen in einem sicheren Umfeld die Vorteile von Künstlicher Intelligenz (KI) bieten, ohne ihre Sicherheitsvorkehrungen zu brechen.

Die Generative AI wird individualisiert und auf Themenschwerpunkte trainiert. Durch über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Big Data und KI ist Cogia in der Lage, die KI-Modelle zu trainieren und zu spezialisieren. Somit können die obigen Vorteile für Unternehmen und Regierungen geboten werden.

"Wir bei Cogia verstehen, dass die Sicherheit und Vertraulichkeit von Informationen für Unternehmen und Regierungen von größter Bedeutung sind", sagt Pascal Lauria, der Geschäftsführer von Cogia GmbH. "Mit der Integration von Generative AI in unseren Secure Messenger können wir unsere Kunden dabei unterstützen, ihr Kommunikations- und Kollaborationspotential voll auszuschöpfen, ohne dass die Sicherheit ihrer Daten gefährdet wird."

Cogia hat sich zum Ziel gesetzt, eine sichere und personalisierte Kommunikationsplattform für Unternehmen und Regierungen zu schaffen. Die Generative AI ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.

Über Cogia GmbH

Cogia ist ein 2010 gegründetes Softwareunternehmen aus Frankfurt am Main. Das Unternehmen offeriert KI-basierte, vollständig datenschutzkonforme Lösungen im Bereich Sichere Kommunikation, Cybersecurity, Big Data Analytics sowie Web-Monitoring. Zum Kundenportfolio gehören bedeutende Unternehmen aus vielen Branchen, darunter Volkswagen, BMW, IPSOS, Lufthansa und die Regierung eines EU-Staates.

Aussender: Cogia AG Adresse: Poststraße 2-4, 60329 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Sonja Paas Tel.: +49 69 264 8485 11 E-Mail: info@cogia.de Website: www.cogia.ag

ISIN(s): DE000A3H2226 (Aktie) Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf

May 04, 2023 04:29 ET (08:29 GMT)