Die SoWiTec group GmbH sichert sich Zuschlag für neues Windkraftprojekt in Deutschland: Danach wurde der Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar vom Gemeinderat in Grabenstetten in einem Vorverfahren bereits als Partner für ein 30-MW-Windkraftprojekt ausgewählt. Anschließend fanden eine Einwohnerinformationsveranstaltung und eine Gemeinderatssitzung statt, in ...

