Im März hat der Bundesrat grünes Licht für die internetbasierte Kfz-Zulassung gegeben. Nun können auch Versicherer und andere Dienstleister die Online-Zulassung übernehmen. Die Itzehoer Versicherungen bereitet sich bereits mit ihren gut 300 Vertrauensleuten in Norddeutschland darauf vor, von Anfang an dabei zu sein: Wer sich dann bei einer der Itzehoer Agenturen seine Versicherungsbestätigung holt, kann dort zugleich den gesamten Vorgang der Online-Zulassung seines Fahrzeugs vornehmen. In den Agenturen ...

