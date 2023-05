Barrick Gold Corp. hat gestern die Ausschüttung der Dividende für das erste Quartal 2023 angekündigt. Diese wird 0,10 US-Dollar je Aktie betragen.



Die Ausschüttung erfolgt laut Angaben des Unternehmens am 15. Juni 2023 an alle per 31. Mai 2023 eingetragenen Aktionäre.



"Durch die Aufrechterhaltung einer robusten Bilanz sind wir in der Lage, unseren Aktionären weiterhin eine starke Basisdividende zu zahlen, wobei unsere Leistungsdividendenpolitik den Aktionären das Potenzial für eine zusätzliche Steigerung in der Zukunft bietet", erklärte Graham Shuttleworth, Senior Executive Vice-President und Chief Financial Officer in der Pressemitteilung des Unternehmens.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de