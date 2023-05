Pünktlich zur Präsenz-Hauptversammlung (HV) am 4. Mai 2023 in den Räumen der Münchner Börse hat Softing nicht nur den Quartalsbericht vorgelegt, sondern - wie bereits Mitte April (HIER) avisiert - auch gleich die aktualisierte Prognose für das Gesamtjahr geliefert. Schließlich hatte das in den Bereichen Automatisierung und Messtechnik tätige Unternehmen einen unerwartet rasanten Jahresstart hingelegt, ... The post Softing: Unterschätzter Kurstreiber appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...