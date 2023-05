Blue Cap wird für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,90 Euro je Aktie ausschütten - 5 Cent mehr als im Jahr zuvor. Einen entsprechenden Vorschlag wird das Münchener Beteiligungs-Unternehmen am 23. Juni auf der Hauptversammlung den Aktionären zur Abstimmung unterbreiten. Anteilseigner können zwischen der Auszahlung der Dividende in ...

