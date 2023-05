Der Antriebsspezialist Hofer Powertrain hat in Wien einen Standort für die Entwicklung von E-Antrieben in Betrieb genommen. Offiziell wurde die Dependance in unmittelbarer Näher zum Wiener Messegelände sogar schon vor einigen Wochen eröffnet. Am neuen Standort in der österreichischen Hauptstadt, der bereits seit Mitte April in Betrieb ist, entwickeln die Experten von Hofer Elektromotoren, Inverter, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...