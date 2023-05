Gestern und gerade heute in der ersten Stunde der asiatisch-pazifischen Handelseröffnung brach Gold nach den gestrigen US-Konjunkturzahlen sowie der Zinsentscheidung der FED auf ein neues Rekordhoch von 2080 USD aus, bevor schlagartige Gewinnmitnahmen den Kurs aktuell wieder auf 2039 USD drückten. Auch fundamental war der euphorische Chartausbruch von Gold aus unserer Sicht gänzlich unbegründet.Anzeige:Die Hochstimmung gerade in Gold (TVC:GOLD), die in der heutigen asiatisch-pazifischen Börseneröffnung kurz nach Mitternacht in der ...

