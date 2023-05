DJ PTA-News: Nexus AG: SmartLiberty wird Teil der NEXUS-Gruppe: "Digitalisierung von Pflegeheimen in Europa beschleunigen"

Donaueschingen (pta/04.05.2023/11:30) - Mit dem Erwerb von 90% des Schweizer Lösungsanbieters SmartLiberty SA, Le Landeron (CH) stärkt NEXUS seine Position in der Digitalisierung der Lanzeitpflege. Die SmartLiberty SA ist ein führender Anbieter von digitalen Alarmierungs- und Kommunikationslösungen in der Langzeitpflege. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Digitalisierung von Pflegeheimen in Europa durch innovative Gesamtlösungen zu beschleunigen.

Für über 6.000 Kunden in 42 Ländern bietet NEXUS ein komplettes Spektrum an Softwarelösungen für Krankenhäuser, Reha- und Langzeitpflegeeinrichtungen an. Bereits heute ist NEXUS Marktführer im Schweizer Pflegeheimmarkt und betreut über 600 Kunden der stationären und ambulanten Langzeitpflege.

SmartLiberty hat in den letzten Jahren mit innovativen digitalen Alarmierungs- und Kommunikationslösungen die Sicherheit und das Wohlbefinden der Bewohner in Langzeitpflegeeinrichtungen verbessert und starkes Wachstum in der Schweiz realisiert. Mit ca. CHF 8,0 Mio. Umsatz und über 40 Mitarbeitern ist SmartLiberty ein führendes Unternehmen in diesem Bereich. Zu den innovativen Technologien des Unternehmens gehören die motica Smartphone-Apps, drahtlose Alarmsysteme, mobile Bewohnerrufgeräte und spezielle Sensorik, sicherstellen, dass die Bewohner rechtzeitig und effizient versorgt werden.

Als Teil der NEXUS-Gruppe kann SmartLiberty die umfangreiche Expertise und das internationale Netzwerk der NEXUS im Gesundheitsbereich nutzen und seine Produkte europaweit vermarkten. Gleichzeitig ergänzen die SmartLiberty Lösungen das NEXUS Produktportfolio in idealer Weise. Pflegeheime können zukünftig komplette Digitallösungen aus einer Hand beziehen: D. h. die Bewohner-dokumentation, die Abrechnung und Alarmierungs- und Kommunikationssysteme werden jetzt als integrierte Gesamtlösungen international angeboten.

"Wir freuen uns sehr, mit Nexus zusammenzuarbeiten und Teil des innovativen Ökosystems für Gesundheitstechnologie zu werden", sagte Tobias Britz, CEO von SmartLiberty. "Gemeinsam werden wir die Digitalisierung von Pflegeheimen in Europa vorantreiben und unseren Kunden umfassende Lösungen anbieten, die die Pflegequalität für die Bewohner verbessern."

Ingo Behrendt, CEO der NEXUS AG, betont die langfristige Dimension der Zusammenarbeit: "Wir sind überzeugt, dass unsere gemeinsame E-Health-Expertise dazu beiträgt, Alters- und Pflegeeinrichtungen bei der Bewältigung zukünftiger Herausforderungen zu unterstützen. Digitale Lösungen haben einen wichtigen Anteil daran, Effizienz in der Pflege und Wohlbefinden der Bewohner gleichzeitig zu sichern."

Für weitere Informationen über SmartLiberty und die NEXUS AG besuchen Sie bitte die Websites www.smartliberty.ch, www.motica.app, www.nexus-schweiz.ch und www.nexus-ag.de.

