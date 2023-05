Der Aktienmarkt gibt nach der gestrigen US-Leitzinsentscheidung nach, obwohl bis zum Abend DAX und Co noch nicht nachgeben wollten. Anleger hofften weiter auf positive Worte des US-Notenbankchefs Powell. Doch Hoffnung ist nicht angebracht in einem Marktumfeld, in dem die Risiken deutlich überwiegen, bei dem Banken wanken und die Rezession vor der Tür steht. Dann begann ...

