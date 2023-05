Nach der FED-Zinsentscheidung von gestern Abend startet der DAX zunächst fast ein Prozent im Minus. Doch dann kann er sich deutlich erholen. Zudem melden heute zahlreiche Aktien Quartalszahlen und werden ex-Dividende gehandelt. Die Aussicht auf vorerst anhaltend hohe Zinsen in den USA hat die Anleger an den europäischen Aktienmärkten verstimmt. Der DAX verlor am Donnerstag in der Spitze 0,9 Prozent auf 15.679 Zähler, der EuroStoxx50 gab bis zu 0,8 ...

