Kai Hesselmann hat sich, wie bereits einige andere in seiner Branche, der Digitalisierung des M&A-Geschäfts verschrieben. Mitte 2018 hing er seinen Job beim Mittelstandsfonds Capcellence an den Nagel und gründete gemeinsam mit Graig Gröbli das Hamburger Fintech DealCircle. Hesselmann verortet sein Unternehmen im "tech-enabled M&A", will Käufer an klassische M&A-Berater im Smallcap-Segment vermitteln.Konkret heißt das: Ein Investor auf der Suche nach einer geeigneten Firma beauftragt DealCircle. Die DC-Mitarbeiter erstellen mithilfe ihrer Datenbanken sog. Long Lists, treffen also eine Vorauswahl an möglichen Target-Unternehmen und vermitteln den Käufer bei Bedarf an geeignete M&A-Beratungshäuser mit der besten Sektorexpertise. So soll auch die Abschlusswahrscheinlichkeit ...

