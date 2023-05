Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - In der Pressekonferenz räumte Jerome Powell ein, dass die geringere Kreditvergabe durch die Banken zukünftig wahrscheinlich eine Belastung für die Konjunktur darstellen wird, so Sonia Meskin, Head of U.S. Macro bei BNY Mellon Investment Management.Das entspreche auch dem zentralen Szenario für 2023 von BNY Mellon Investment Management. Powell habe sich jedoch zuversichtlicher als die Mitarbeiter des Federal Reserve Board (und wir) gezeigt, dass die US-Wirtschaft eine bevorstehende Rezession vermeiden könne. Die Vorstellungen der FED und der Anleger würden sich weiterhin vor allem mit Blick auf mögliche Leitzinssenkungen in diesem Jahr unterscheiden - die FED sehe keine, die Märkte dagegen einige. ...

