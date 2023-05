Wien (www.anleihencheck.de) - Die Federal Reserve hat die Leitzinsen abermals angehoben, so die Experten von "FONDS professionell".Damit seien die Zinsen in den USA so hoch wie zuletzt 2007. Wie die Notenbank künftig agieren werde, habe sie indes bewusst offen gelassen. F"ONDS professionell ONLINE" habe die wichtigsten Stimmen zum Zinsentscheid zusammengestellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...