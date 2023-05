Wien (www.fondscheck.de) - Verena Pickhardt zieht im Juli als neue Head Sales & Marketing in die Geschäftsführung von Swiss Life Asset Managers in Deutschland ein, so die Experten von "FONDS professionell".Pickhardt werde damit neben dem künftigen CEO Holger Matheis, CFO Christian Schmid und Jan Plückhahn Teil der vierköpfigen Führungsmannschaft. ...

