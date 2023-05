Rotterdam (www.fondscheck.de) - Robeco gibt die Einbeziehung seiner Country Sustainability Rankings in die Sustainable Investing (SI) Open Access-Initiative bekannt, so Robeco in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Über diese im vergangenen Jahr geschaffene Plattform macht Robeco sein geistiges Eigentum im Bereich SI öffentlich zugänglich. Einige Stakeholder hatten bereits freien Zugang zu den von Robeco ermittelten Sustainable Development Goals (SDG)-Scores erhalten. Diese zeigen den Beitrag eines Unternehmens zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen an. Das Projekt befindet sich nun in seiner zweiten Phase, in der diese Plattform um die Country Sustainability Rankings (CSR) erweitert wird. Dabei handelte es sich um ein Verfahren von Robeco, das die Ergebnisse eingehender Analysen zu einer Reihe von ESG-Daten - vom Klimawandel bis hin zu Ungleichheit, Korruption und Innovation - in einen einzigen ESG-Score pro Land umwandelt. ...

