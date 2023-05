Watsco ist in Nordamerika der führende Händler für Heizungs-, Kälte- und Klimatechnik und betreibt Standorte in den USA, Kanada, Mexiko und Puerto Rico. Die überwiegende Zahl von neuen HVAC/R-Geräten (Heating, Air Conditioning and Refrigeration) werden in Folge des Austauschs alter Geräte in privaten Haushalten verkauft. Watsco erreicht seit 1989 durchschnittlich jährliche Wachstumsraten von 19 Prozent des operativen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...