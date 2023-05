CLIQ Digital hat am Donnerstag Eckdaten für das Jahresauftaktquartal 2023 gemeldet. Die Zahl der Mitglieder per Ende März 2023 für abonnierte, gebündelte und Single-Content-Streamingdienste sei von 1,1 Millionen auf 1,2 Millionen gestiegen, so das Düsseldorfer Unternehmen. Wie viele davon das Ende 2022 gestartete neue Hauptprodukt der Gesellschaft, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...