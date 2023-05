Die Bevölkerung in der Volksrepublik wird immer älter. Das birgt enorme Herausforderungen für die Wirtschaft und die Gesellschaft. Eine Industrie gilt aber schon heute als Gewinner.Nach Jahrhunderten als bevölkerungsreichstes Land der Erde wird China wegen der stark gesunkenen Geburtenraten in diesem Jahr von Indien an der Spitze abgelöst werden. Pekings Bemühungen, die Geburtenrate im Land zu erhöhen, sind bislang fehlgeschlagen. Gleichzeitig steigt die Lebenserwartung in der Volksrepublik seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...