Das Erfolgsmodell Airbus 320 wird zurzeit auf 4 Straßen in Hamburg gebaut und in China entsteht eine zweite Produktionslinie, womit man mit Toulouse gleichzieht.Mit dieser Bandbreite stellt sich der Chinaanteil für das Erfolgsmodell von AIRBUS auf den genannten Prozentsatz. Präsident Macron persönlich war dabei. Die Produktionsziele für AIRBUS erhöhen sich um ca. 10 % als Ganzes und der Zielumsatz für 2024 auf über 85 Mrd. €, weil die neue Fertigungsstraße schon in 12 Monaten in Betrieb geht. Damit übersteigt der zivile Umsatz von AIRBUS denjenigen von BOEING deutlich und endgültig. Das Gewinnziel wird in Toulouse auf erstmals 7 € Gewinn je Aktie hochgerechnet und das KGV erreicht dann 18. Marktwert für AIRBUS jedoch nur 100 Mrd. € gegen 121 Mrd. $ für BOEING.