Einen Tag nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank starten die Aktienmärkte in New York etwas leichter. 30 Minuten vor dem Beginn des Präsenzhandels büßt der Dow Jones 0,2 Prozent an Wert ein. Abschläge gibt es auch beim S&P 500 und dem Nasdaq Composite. Auslöser für die schwache Stimmung sind aktuell erneut die Regionalbanken. Nach dem Zwangsverkauf von First Republik sind nun offenbar PacWest und Western Alliance in Schieflage geraten. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

