Wenn am Wochenende die Formel E ihr neuntes Saisonrennen in Monaco startet, ist auch ZF wieder mit dabei. Der deutsche Zulieferer baut den Elektroantrieb für die Rennwagen von Mahindra und Abt-Cupra. Im Interview erklärt ZF-Motorsportchef Sascha Ricanek, wo die Herausforderungen für seine Ingenieure liegen, was ZF im E-Motorsport für Serienautos lernt und welchen Stellenwert die Software hat. *** ...

Den vollständigen Artikel lesen ...