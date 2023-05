Die Aktie des Energieriesen Equinor kann im heutigen Handel kräftig zulegen. Dies liegt an den Zahlen und am Ausblick der Norweger, die am Markt gut ankommen. So sank der operative Gewinn aufgrund der zuletzt wieder deutlich gefallenen Öl- und Gaspreise weniger stark als Analysten im Vorfeld prognostiziert hatten. Das operative Ergebnis reduzierte sich zwischen Anfang Januar und Ende März um ein etwa Drittel auf zwölf Milliarden Dollar, die Markterwartungen lagen bei 11,2 Milliarden Dollar. Zudem ...

