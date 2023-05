Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Basler Kantonalbank nimmt über eine Anleihe (ISIN CH1193213142/ WKN A3LG4J) 250 Millionen Schweizer Franken frisches Kapital auf, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen Kupon von 2,1% erhalten. Die erste Zinszahlung erfolge am 03.05.2024, die Rückzahlung am 02.05.2033. Gehandelt werden könne in kleinsten handelbaren Einheiten von 5.000 Nominalen. Dies entspreche auch dem Mindestbetrag. Von Fitch gebe es ein AAA Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 04.05.2023) (04.05.2023/alc/n/a) ...

