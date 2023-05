Würzburg (ots) -Am 26. Juni 2023 findet erstmals die Transforming Media im Vogel Convention Center in Würzburg statt. Die kostenfreie Veranstaltung bietet unter dem Motto "Medien und digitale Gesellschaft" ein hochaktuelles Programm aus Konferenz, Expo und Workshops rund um die Zukunftsthemen der Medienbranche und ihren Wandel.Die Transforming Media wird vom MedienNetzwerk Bayern in Kooperation mit der Würzburg AG und mit Unterstützung der Vogel Stiftung veranstaltet. Mit dabei sind viele Akteure, Netzwerke, Unternehmen und Institutionen aus der Region, die beiden Hochschulen JMU und THWS sowie Start into Media, Media Lab Ansbach, XR Hub Bavaria, Games Bavaria und die MEDIENTAGE MÜNCHEN als weitere Initiativen der Medien.Bayern GmbH.Mainfranken ist eine Medienregion. Sie bietet alle Medienarten und die dazugehörigen Ausbildungsmöglichkeiten. An den beiden Hochschulen sind in rund 20 Studiengängen über 7.000 Studierende mit Medien- und Kommunikationsthemen sowie medienaffinen Themen wie eCommerce beschäftigt. Der frühere Mobile Media Day hat dies von 2013 bis 2019 mit bis zu 750 Teilnehmer:innen jährlich bewiesen.2023 löst ihn nun die Transforming Media ab und beschäftigt sich inhaltlich noch umfassender mit dem Wandel der Medien sowie den damit verbundenen Auswirkungen auf Gesellschaft und Arbeitswelt. Allein die rasante Entwicklung rund um ChatGPT und andere KI-Tools liefern genug Stoff für Information und Austausch.Stefan Sutor, Geschäftsführer der Medien.Bayern GmbH, erklärt die Motivation, mit dem MedienNetzwerk Bayern die Transforming Media in diesem Jahr nach Würzburg zu bringen: "Die riesigen Fortschritte generativer KI bringen gerade viel Bewegung in die Medienbranche: Journalistisches Arbeiten und Content-Produktion von Audio bis Bewegtbild werden gerade in vielen Bereichen durch neue Tools vereinfacht. Jobprofile verändern sich rasant, neue Berufe werden geschaffen. Zugleich sind viele rechtliche und ethische Fragen zum Einsatz von KI noch ungelöst. Hier könnte sich der Blick in Richtung Web3 lohnen: Seine Dezentralität und kryptographischen Technologien könnten völlig neue Lösungsansätze bieten - ganz abgesehen von allen anderen neuen Möglichkeiten, die darin auf die Medienbranche warten! Wir freuen uns sehr, mit der Transforming Media Know-how und führende Expert:innen zu diesen Themen nach Würzburg zu bringen."Dr. Gunther Schunk, der Vorstandsvorsitzende der Vogel Stiftung, ergänzt: "Wir leben im kommunikativsten Zeitalter der Weltgeschichte und die Medienwelt erfährt gerade erneut eine massive Beschleunigung. Mehr denn je wächst der Informationsbedarf zu Trends und Techniken in den Medien, die ja immer auch unsere Welt prägen. Die Medienregion Würzburg ist genau der richtige Ort für die Transforming Media und wir sind sehr happy, dieses Event gemeinsam mit dem MedienNetzwerk Bayern durchführen zu können."Die Veranstaltung richtet sich an Kommunikations-, Digital-, HR- und Marketing-Expert:innen sowie an Studierende in Nordbayern.Vorträge und interaktive Workshops zu KI, Web3, Metaverse und die Medienjobs der ZukunftDas Bühnenprogramm bietet Vorträge mit Influencern, Expert:innen aus Medienhäusern und Hochschulvertreter:innen. Sprechen werden unter anderem der Youtuber Alexander Prinz alias Der dunkle Parabelritter, die Mitgründerin des web3.fund, Vicktoria Klich, Ella Schindler vom Verlag Nürnberger Presse und den Neuen Deutschen Medienmacher:innen sowie Prof. Dr. Ralf Otte, Experte für Maschinenautomatisierung an der TH Ulm.Parallel zum Bühnenprogramm finden zwei Workshop-Tracks statt, bei denen Teilnehmer:innen Themen von Innovationstechniken bis hin zu Content Creation mit KI interaktiv vertiefen können. Zudem bietet die Würzburger Gründerszene in der Gründerwerkstatt bereits vormittags ein Workshop-Programm speziell für Startup-Gründer:innen an.Interaktive Expo mit Innovationen, Job-Angeboten und StartupsIn der Expo ist die Gründerszene Gründen@Würzburg wieder mit der "Startup City" aktiv und stellt Startups der Region vor. Außerdem präsentieren dort regionale Unternehmen ihre aktuellen Jobprofile im Digital-, Medien- und Kommunikationsbereich. Und Hochschulen und Unternehmen laden in dieser Ausstellung zum Ausprobieren neuer Tools und Medientechnologien ein.Zum Ausklang findet ab 18 Uhr auf dem VCC-Freigelände die "Radio Gong Afterparty" statt.Die Veranstaltung ist kostenfrei, aber registrierungspflichtig. Registrierung und weitere Informationen unter: https://transformingmedia.de/Über das MedienNetzwerk BayernDas MedienNetzwerk Bayern ist unter dem Dach der Medien.Bayern GmbH eine Initiative zur Stärkung des Medienstandorts Bayern und wird gefördert durch die Bayerische Staatskanzlei sowie die BLM. Durch Veranstaltungen und Projekte schafft es eine Plattform für den Austausch zu Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation. Das MedienNetzwerk vernetzt sowohl die Medien-Teilbereiche in Bayern untereinander als auch über Branchengrenzen hinaus.