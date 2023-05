Die Europäische Zentralbank (EZB) drosselt trotz der hartnäckig hohen Inflation das Tempo ihrer Zinserhöhungen. Der EZB-Rat beschloss am Donnerstag eine Anhebung der Leitzinsen um 25 Basispunkte, nachdem es zuvor drei Mal im Folge um 50 nach oben gegangen war. An den europäischen Börsen will trotzdem keine Euphorie aufkommen.Zugleich stellte EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach der siebten Zinserhöhung seit Juli 2022 klar: "Wir pausieren nicht." Alle Mitglieder des obersten Entscheidungsgremiums ...

Den vollständigen Artikel lesen ...