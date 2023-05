Nach Börsenschluss in den USA wird heute Apple als letztes der amerikanischen Schwergewichte seine Bilanz veröffentlichen. Bisher überzeugten die großen Firmen fast durchweg und wurden an der Börse gefeiert. Apple erhielt bereits in den vergangenen Monaten viele Vorschusslorbeeren: Allein seit dem Jahreswechsel ist der Börsenwert um rund 618 Mrd. Dollar gestiegen und liegt nun bei ...

