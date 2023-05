Düsseldorf. (ots) -



In einer Außennische des nordrhein-westfälischen Landtags in Düsseldorf sind am Mittwoch mutmaßlich Drogen gefunden worden. Ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe), dass es sich beim Inhalt eines Plastikbeutels - zwei Pillen mit orangefarbener Substanz - mit hoher Wahrscheinlichkeit "um Ecstasy handelt". Ein Landtagstechniker habe das Päckchen beim Auswechseln einer Außenlampe an der Fassade gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass einer der Teilnehmer am Besucherprogramm in Panik den Stoff in der Nische entsorgt hat. Vermutlich habe der Unbekannte nicht mit den scharfen Einlasskontrollen bei Besuchergruppen gerechnet und seinen Ecstasy-Beutel vorher entsorgt. Seit dem 25. April ist das Besucherprogramm nach einer langen Auszeit wieder an den Start gegangen.



https://www.ksta.de/politik/nrw-politik/ecstasy-vermutet-polizei-findet-drogen-am-nrw-landtag-in-duesseldorf-564382



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5501557

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de