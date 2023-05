Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 8,00%-Anleihe (ISIN DE000A30V6L2/ WKN A30V6L) der SOWITEC group GmbH mit Laufzeit bis 2028 kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.Im Rahmen der Analyse folgen wir der Einschätzung des Unternehmens, dass Erneuerbare Energien aufgrund energiepolitischer Vorgaben, steigender Investitionen und stark sinkender Kosten bei Wind und Photovoltaik weltweit ein langfristig anhaltendes Wachstum zeigen werden, so die KFM Deutsche Mittelstand AG. An dieser Entwicklung werde auch SOWITEC mit ihren langjährig gewachsenen Geschäftsbeziehungen und ihrer umfassenden Branchenexpertise partizipieren können und dies sowohl international als auch im deutschen Heimatmarkt. ...

