Die Partnerschaft festigt die Bindungen zwischen der Rennsport- und der Modewelt und bietet gleichzeitig unterrepräsentierten Gemeinschaften eine Plattform.

Wie Tommy Hilfiger, eine Tochtergesellschaft der PVH Corp. NYSE: PVH], zusammen mit dem Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team bekanntgibt, hat die New Yorker Streetwear-Marke Awake NYdie neue Tommy x Mercedes-AMG F1 x Awake NY-Kollektion und -Kampagne mitgestaltet. Die Kollektion, die am 4. Mai vor dem Großen Preis von Miami auf den Markt kommt, kombiniert die Streetstyle-Sensibilität des Awake NY-Gründers Angelo Baque mit der charakteristischen Prep-Ästhetik von TOMMY HILFIGER, um eine Reihe von Motorsport-inspirierten Lifestyle-Ikonen zu schaffen, die es wagen, anders zu sein.

Tommy Hilfiger, Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team and Awake NY Launch Collaboration at Miami Grand Prix

"Ich bin seit meiner Kindheit Formel 1-Fan, und seit den 1990er Jahren brechen wir in unseren Partnerschaften mit dem Sport mit Konventionen", so Tommy Hilfiger. "Mit dieser Zusammenarbeit wollten wir sowohl mit dem Design als auch mit einem integrativen Geist weiter innovativ sein und eine mutige neue Perspektive für die nächste Generation von Rennbesuchern schaffen."

Angelo Baque, ein großer Bewunderer von Lewis Hamilton und Fan der Formel 1, konnte der Gemeinschaft, der Kultur und der Stadt Miami zur Feier des Grand-Prix-Wochenendes seine Designwerte und sein Ethos zur Verfügung stellen. Die Kollektion präsentiert eine neue, frische Vision der Formel 1, in der Perspektiven aufeinanderprallen, Inspiration entfacht wird und jeder willkommen ist, mitzufahren.

""Mein Besuch im Tommy -Archiv hat meine nostalgischen Erinnerungen an meine Jugend wachgerufen und mich zu einem großen Teil bei dieser Kollektion inspiriert", erklärte Angelo Baque. "Mein Wunsch war es, Streetwear und Americana authentisch zu interpretieren. Niemals hätte ich gedacht, dass dieser ecuadorianische Junge aus Queens, NY, einmal Stücke entwerfen würde, die von Lewis Hamilton, George Russell und Mercedes-AMG F1 mit Stolz getragen werden. Zu sehen, wie Tommy, Lewis und ich gemeinsam an diesem Projekt arbeiten, ist wichtig für die jüngeren Versionen von uns selbst, um zu verstehen, dass Repräsentation wichtig ist."

Die Kampagne erzählt die Geschichte über den Mut, die Entschlossenheit und den Geist, die den siebenfachen Champion und die Formel-1-Legende Lewis Hamilton, den Grand-Prix-Sieger George Russell und Angelo Baque von Awake NY sowie Mr. Tommy Hilfiger auf ihrem individuellen Weg inspiriert haben, und zeigt den Mercedes-AMG Petronas F1 Reservefahrer Mick Schumacher. Die Kampagne wurde von Adrienne Raquel fotografiert, und die Videos wurden von Anthony Prince Leslie aufgenommen.

In Anlehnung an die Werte des People's Place-Programms, einer Initiative von Tommy Hilfiger, die unterrepräsentierten Gemeinschaften in der Kreativbranche eine Chance geben will, erfolgt eine Zusammenarbeit mit Creatives Want Change (CWC), in deren Rahmen BIPOC-Teilnehmer zur Teilnahme am Rennen in Miami am 7.Mai eingeladen werden. Danae Harrison, Dayne Thompson und Donald Whorley von CWC werden im Vorfeld des Rennens eng mit Angelo Baque zusammenarbeiten, um zu untersuchen, wie sich die Zusammenarbeit vom Konzept bis zur Produktion entwickelt.

"Veränderung ist ein unvermeidlicher Teil des Sports und des Lebens. Als Team wissen wir, wie wichtig es ist, diesen Wandel auf und abseits der Rennstrecke anzunehmen, um kontinuierlich innovativ und inspirierend zu sein und die uns gestellten Herausforderungen zu meistern", erläuterte Toto Wolff, CEO und Teamchef des Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teams. "Wir sind stolz darauf, diese gemeinsamen Werte im Rahmen dieser Zusammenarbeit zu feiern, indem wir nicht nur eine ikonische Kollektion schaffen, sondern auch Schöpfer aus unterrepräsentierten Gemeinschaften unterstützen und in den Vordergrund stellen."

Die Tommy x Mercedes-AMG F1 x Awake NY-Kollektion besteht aus sieben genderspezifischen Styles, die mit Inspirationen aus dem Rennsport und der NYC-Straßenästhetik archivierte Klassiker neu interpretieren. Die Essenz der Americana wird in einem klassischen Baseball-Trikot in die Formel 1 gebracht, während ein T-Shirt, das dem Grand Prix von Miami gewidmet ist, in den Farben Diva Pink, Electric Blue Lemonade und Schwarz erhältlich ist. Die Logos von Tommy, Awake NY und Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team finden sich auf Longsleeves, Polos, Baseball-Trikots und Rugby-Shirts. Auf T-Shirts und Baseball-Trikots sind die Startnummern der Fahrer zu sehen, die 44 von Lewis Hamilton und die 63 von George Russell, während eine spezielle Awake NY-Hommage an das Jahr 1985 erinnert, das Jahr, in dem Tommy Hilfiger gegründet wurde. Zu den Farben gehören Tommys charakteristisches Rot, Weiß und Blau, während die Mercedes-AMG F1-Teile die Kernfarben des Teams, Schwarz und Weiß, mit Voltgrün hervorgehoben, zeigen.

"Seit dem Beginn unserer Partnerschaft im Jahr 2018 haben wir die Grenzen des Möglichen immer weiter ausgedehnt, indem wir kühne Kollektionen kreiert, für beide Unternehmen wichtige Anliegen hervorgehoben und unglaubliche Geschichten erzählt haben", ergänzte Richard Sanders, Chief Commercial Officer des Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teams. "Diese innovative Kampagne ist der nächste Schritt, der die Arbeit von wichtigen Initiativen wie dem People's Place Programm und Accelerate 25 widerspiegelt und gleichzeitig eine auffällige Kollektion schafft."

Die Kollektion wird an den kommenden Grand-Prix-Wochenenden auf Tommy.com, shop.mercedesamgf1.com, in ausgewählten TOMMY HILFIGER Stores sowie an ausgewählten Rennstrecken erhältlich sein.

Freunde der Marke sind eingeladen, sich der Community anzuschließen und sich in den sozialen Medien unter TommyHilfiger, TommyxMercedes-AMGF1xAwakeNY und @TommyHilfiger zu unterhalten.

ÜberTOMMY HILFIGER

TOMMY HILFIGER ist eine der weltweit bekanntesten Premium-Lifestyle-Marken, die ihre Kunden seit 1985 inspiriert und begeistert. Die Marke kreiert einen ikonischen Stil, der an der Schnittstelle zwischen Klassik und Neuem lebendig wird, gemeinsam mit Menschen, die die Kultur auf der ganzen Welt prägen. TOMMY HILFIGER zelebriert die Essenz des klassischen amerikanischen Stils mit einem modernen Twist. Tommy Hilfiger bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt unter den Marken TOMMY HILFIGER und TOMMY JEANS erstklassige Qualität und Wertigkeit mit einer breiten Palette an Kollektionen, darunter Sportbekleidung für Männer, Frauen und Kinder, Jeans, Accessoires und Schuhe. Tommy Hilfiger setzt sich unermüdlich für Nachhaltigkeit und Inklusivität ein.

Der weltweite Einzelhandelsumsatz mit TOMMY HILFIGER-Produkten belief sich im Jahr 2021 auf knapp 9,3 Milliarden US-Dollar. Die Marke wird von mehr als 16.000 Mitarbeitern weltweit vorangetrieben, die in 100 Ländern und mehr als 2.000 Einzelhandelsgeschäften vertreten sind, darunter der größte globale Flagship-Store auf tommy.com. PVH erwarb Tommy Hilfiger im Jahr 2010 und verfolgt unverändert einen fokussierten Ansatz, um die weltweite Relevanz, Präsenz und das langfristige Wachstum der Marke zu steigern.

Über die PVH Corp.

PVH ist eines der größten und angesehensten Modeunternehmen der Welt, das Verbraucher in über 40 Ländern anspricht. Zu unseren globalen Kultmarken gehören Calvin Klein und TOMMY HILFIGER Unsere über 140-jährige Geschichte basiert auf der Stärke unserer Marken, unseres Teams und unseres Engagements, die Mode für das Gute voranzutreiben. Das ist die Power of Us. Das ist die Power von PVH.

