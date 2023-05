Die EZB hat alle drei Zinssätze heute um je 25 Basispunkte angehoben. Und weitere Zinserhöhungen stehen an. Also macht Lagarde weiter Druck, während die Federal Reserve offenbar ihre Zinserhöhungen beendet hat. Schauen wir an dieser Stelle auf die Aussagen verschiedener Experten nach der heutigen EZB-Entscheidung. Dr. Jörg Krämer Hier der Headline-Kommentar von Dr. Jörg Krämer, ...

