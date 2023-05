Der Goldpreis befindet sich am Donnerstag nur noch einen Wimpernschlag vom Allzeithoch entfernt. Im Sog des Anstiegs geht es für die Minen-Aktien ebenfalls weiter nach oben. Der Preis für die Feinunze Gold am Spotmarkt steigt auf 2.050 Dollar und damit in unmittelbare Näher seiner vergangenen Hochpunkte im Bereich um 2.070 Dollar. Gegen 16 Uhr MESZ notierte das gelbe Edelmetall sogar bereits bei 2.060 Dollar, angetrieben von wieder aufflammenden Sorgen um das US-Finanzsystem. Im Sog von Gold geht ...

