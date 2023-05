(shareribs.com) Frankfurt / New York 04.05.2023 - Technologiewerte zeigten sich im deutschen Handel überwiegend fest, der TecDAX schloss im Plus. An der Wall Street kommt es zu weiteren Verlusten, die NASDAQ gibt nach. Die Autobauer Tesla und Rivian können sich jedoch behaupten. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 15.734 Punkten. Hier ging es für Zalando, Mercedes-Benz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...