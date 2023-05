Der Song "Where is my Mind?" der US-Alternative-Band The Pixies von 1988 sorgt für einen witzigen Bug auf aktuellen Google-Smartphones. Aufgrund des besonderen Beginns schalten sich reihenweise die Wecker der Pixel-Handys ab. Der 1988 auf dem Album Debütalbum "Surfer Rosa" erschienene Song "Where is my Mind" ist sicher der bekannteste Hit der US-Alternative-Rockband The Pixies. Dabei wurde der Song nie eigens als Single ...

Den vollständigen Artikel lesen ...