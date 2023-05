IBM-CEO Arvind Krishna hat öffentlich geäußert, dass er Homeoffice in vielen Fällen für karriereschädlich hält. Für seine Mitarbeiter:innen dürften das angesichts geplanter Entlassungen als Drohung auffassen. In einem Interview in New York hat Arvind Krishna, seines Zeichens CEO des Hybrid-Cloud-Computing-Unternehmens IBM laut Bloomberg seine Meinung zum Thema Remote-Working kundgetan. Krishna zufolge sei es schwierig, Menschen zu befördern, die man nie zu Gesicht bekäme. Besonders, wenn es sich um Management-Posten ...

