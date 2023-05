Am Mittwoch gab es für Anlegerinnen und Anlegern so manche widersprüchlichen Signale. Generell wurde es gut aufgenommen, dass die US-Notenbank Fed nach einer weiteren Zinserhöhung zumindest die Möglichkeit in Aussicht stellte, künftig auf weitere Schritte dieser Art zu verzichten. Dass Zinserhöhungen nicht kategorisch ausgeschlossen wurde, verstimmte viele Beobachter aber und so blieb ein größerer Kurssprung bei den großen Indizes aus.Anzeige:Vor diesem Hintergrund erlebte auch die Aktie der Deutschen Bank ...

